Apple varnar tidigare anställda som gått till Open AI

Ett 40-tal anställda på Open AI har tagit emot juridiska varningar från Apple. Det uppger flera källor för Financial Times.

Breven ska uppmana arbetarna att spara dokument och tidigare kommunikation. De kräver också att de går på möten med Apples advokater.

Förra veckan lämnade Apple in en stämningsansökan mot Open AI där man menade att två tidigare medarbetare tagit med sig företagshemligheter. Nu vill företaget samla bevis för att styrka anklagelserna, skriver tidningen.

Open AI menar att man inte ”har något intresse” av andras företagshemligheter, och att Apple saknar grund för sin stämning.