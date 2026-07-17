IBM:s varning är som en ”hammare” för marknaden

IBM:s varning om att försäljningen inte når upp till förväntningarna är illavarslande, skriver Bloomberg. Den sätter fingret på en växande klyfta mellan AI-vinnarna och alla andra inom tech-sektorn.

IBM:s aktie föll med 25 procent på tisdagen i samband med att man meddelade att man misslyckats med att förutse att kunderna skulle styra om sina inköp från företagets produkter till satsningar på servrar, lagring och minnesprodukter för AI-beräkningar.

Detta ska ses som en signal som inte bara berör IBM, menar Brian Mullberry, marknadsstrateg på Zacks Investment Management. Han menar att det inte är brist på efterfrågan på produkterna, men att det däremot är brist på kapital – vilket han beskriver som ”en hammare” för marknaden.