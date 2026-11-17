Apple testar en ny AI-baserad hälsotjänst i USA som en del av en forskningsstudie, rapporterar ABC News.

De medicinska svaren ska bygga på vetenskapligt granskade studier och ha tydliga källhänvisningar. Användarna kan välja att dela hälsodata, som puls och blodprovsresultat, för att få mer anpassade råd. Forskarna ska bland annat undersöka hur väl användarna förstår och litar på svaren.

Men även medicinskt korrekt information kan innebära risker, enligt Harvardprofessorn John Brownstein.

– Svårbegriplig eller ofullständig information kan ge falsk trygghet eller få människor att vänta med att söka vård, säger han till ABC News.