Apple utvecklar en egen AI-agent, rapporterar Bloomberg. Planerna framgår av jobbannonser där bolaget söker personal till satsningen.

AI-agenten ska bland annat kunna surfa på nätet, skriva kod och använda olika appar, enligt annonsen. Tanken är att den ska kunna planera och utföra mer avancerade uppgifter i flera steg.

Bolaget hoppas kunna lansera tjänsten i slutet av nästa år, enligt uppgifterna.