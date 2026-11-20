Jobbannonser avslöjar Apples planer på AI-agent
Apple utvecklar en egen AI-agent, rapporterar Bloomberg. Planerna framgår av jobbannonser där bolaget söker personal till satsningen.
AI-agenten ska bland annat kunna surfa på nätet, skriva kod och använda olika appar, enligt annonsen. Tanken är att den ska kunna planera och utföra mer avancerade uppgifter i flera steg.
Bolaget hoppas kunna lansera tjänsten i slutet av nästa år, enligt uppgifterna.
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