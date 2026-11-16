Apples vd John Ternus tidigare i höstas. Här tillsammans med influeraren ”IShowSpeed”.

Apple planerar att visa upp sina första smarta glasögon på utvecklarkonferensen WWDC i juni 2027, enligt uppgifter till Bloombergs Apple-expert Mark Gurman. Om tidsplanen håller ska glasögonen börja säljas i slutet av nästa år.

Apple hoppas att kopplingen mellan Siri och det stora utbudet av Iphone-appar ska ge bolaget en konkurrensfördel, enligt Gurman. Apparna körs på en Iphone som måste finnas i närheten, inte i själva glasögonen.

Användaren ska exempelvis kunna boka en taxi eller beställa kaffe med röstkommandon utan att ta upp telefonen.