Javier Milei använde motorsågen under valkampanjen som en symbol för löftet att skära ner på statens utgifter.

Argentina har gått in i en så kallad teknisk recession efter att ekonomin krympt två kvartal i rad, rapporterar Euronews och El País. Argentinarna handlar mindre samtidigt som industrin, handeln och byggsektorn går svagt.

Mellan juli och september krympte ekonomin med uppskattningsvis 1,8 procent. De slutliga BNP-siffrorna kommer i december.

I september backade 10 av 15 sektorer av ekonomin, enligt officiella siffror som Reuters tagit del av. Gruvsektorn var ett av få undantag.

Inflationen har fallit kraftigt och staten får nu in mer pengar än den gör av med. Samtidigt har regeringens besparingar och höga räntor bromsat ekonomin, enligt Reuters.

Regeringen tänker inte ändra kurs. Ekonomiminister Luis Caputo kallar definitionen av recession ”godtycklig” och säger att den ekonomiska politiken ligger fast, enligt AFP.