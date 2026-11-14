Argentinas president Javier Milei är i en knivig sits efter att den populära politikern och partikollegan Patricia Bullrich kritiserat Milei offentligt och lovat att försöka stoppa delar av hans politik. Det menar analytiker som Financial Times har talat med.

– Risken med att avsätta henne är större än risken med att behålla henne, säger Ana Iparraguirre vid konsultföretaget GBAO, med tillägget att Milei inte brukar tänka som andra politiker.

Bullrich hade en viktig roll i Mileis valseger 2023, och den påstådda sprickan kommer i ett dåligt läge eftersom det är dags för val igen nästa år.