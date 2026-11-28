Domstol avvisar Argentinas försök att stoppa brittisk olja vid Falklandsöarna
Argentinas försök att stoppa Storbritannien från att borra efter olja utanför Falklandsöarna avvisas i en FN-stödd domstol, rapporterar flera medier.
Landet accepterar inte att Falklandsöarna är brittiskt territorium, och försökte därför stoppa oljeplaner genom en anmälan till den internationella havsrättsdomstolen. Domstolen uppger att den inte kan avgöra frågor som rör suveränitet.
Argentina menar att det inte kan vidtas några brittiska ekonomiska åtgärder – till exempel oljeutvinning – i området så länge det råder tvist om territoriet.
Efter beslutet uppmanar den brittiska regeringen Argentina att sluta utöva påtryckningar mot territoriet.
– Argentina måste respektera Falklandsöarnas rätt att själva bestämma över sin framtid.
Falklandsöarna
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