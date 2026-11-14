Argentinas president Javier Milei har hamnat i konflikt med sin partikollega Patricia Bullrich – en senator som råkar vara det latinamerikanska landets mest populära politiker, skriver Financial Times.

Tidningen beskriver det som en spricka i den argentinska högern, som kan få stor påverkan på nästa års presidentval eftersom Bullrich 2023 bidrog till att få mittenväljare att lägga sina röster på Milei.

Konflikten bottnar i att Bullrich vid flera tillfällen gått emot presidenten, bland annat genom att vilja stoppa Mileis förslag om minskat stöd till människor med funktionsnedsättningar. I ett inlägg på Instagram har Milei publicerat en bild på ett brinnande fartyg med texten:

”Vissa är villiga att sänka skeppet när de inser att de inte kan bli kapten.”

Bullrich nämns inte i inlägget men det har spätt på bilden av en spricka i den argentinska högern.