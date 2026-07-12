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Argentina möter Schweiz i kvartsfinal
ARG–SCH 0–0 | Nattens andra kvartsfinal är i gång. Lionel Messis Argentina möter Schweiz. I potten finns en semifinalplats mot England som tidigare ikväll slog ut Norge.
Laguppställningar
Argentina: Emiliano Martinez – NicolasTagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nahuel Molina – Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul – Julian Alvarez, Lionel Messi.
Switzerland: Gregor Kobel – Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez – Remo Freuler, Granit Xhaka – Dan Ndoye, Djibril Sow, Fabian Rieder, Breel Embolo.
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