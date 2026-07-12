Argentina möter Schweiz i kvartsfinal

Trump hyllade Norge under Natomötet: ”Kan vinna VM”

Norge kan vinna VM. Det smög Donald Trump fram och sa till statsminister Jonas Gahr Støre under middagen på Natotoppmötet i Ankara. I alla fall enligt en sms-konversation mellan Støre och Norges förbundskapten Ståle Solbakken som VG begärt ut.