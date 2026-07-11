Över 500 barn döpta efter Erling Haaland i Peru

Peru lyckades inte kvala in till VM men ändå råder fotbollsfeber i landet, där det är vanligt att döpa barn efter stjärnspelare. I skrivande stund har 468 barn fått namnet Haaland och ytterligare 91 spädbarn namnet Erling Haaland – efter den norska anfallsstjärnan. Det rapporterar tyska Bild med hänvisning till den peruanska folkbokföringen.

– Fotbollsstjärnor inspirerar peruaner när de registrerar namn på sina barn. Haaland är också peruan, säger myndighetens talesperson Ivan Torres.