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Erling Haaland. (Marta Lavandier /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Över 500 barn döpta efter Erling Haaland i Peru

Av Tomas Ekelund
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Peru lyckades inte kvala in till VM men ändå råder fotbollsfeber i landet, där det är vanligt att döpa barn efter stjärnspelare. I skrivande stund har 468 barn fått namnet Haaland och ytterligare 91 spädbarn namnet Erling Haaland – efter den norska anfallsstjärnan. Det rapporterar tyska Bild med hänvisning till den peruanska folkbokföringen.

– Fotbollsstjärnor inspirerar peruaner när de registrerar namn på sina barn. Haaland är också peruan, säger myndighetens talesperson Ivan Torres.

3 042 heter Messi, 1 185 heter Cristiano Ronaldo, 1 241 heter Lamine Yamal
www.bild.de
33 809 peruaner heter Neymar
Aftonbladet
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