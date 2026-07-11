Fifa ska sälja finalgräset – kan dra in 108 miljoner
Fifa kommer att sälja små bitar av gräsmattan från VM-finalen, som spelas 19 juli på Metlife Stadium i New Jersey. Det rapporterar New York Times.
Bitarna kommer att kosta mellan drygt 4 000 och närmare 30 000 kronor styck. Om alla bitar säljs håvar Fifa in lite drygt 108 miljoner kronor på gräsmattan.
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