Fifa ska sälja finalgräset – kan dra in 108 miljoner

Fifa kommer att sälja små bitar av gräsmattan från VM-finalen, som spelas 19 juli på Metlife Stadium i New Jersey. Det rapporterar New York Times.

Bitarna kommer att kosta mellan drygt 4 000 och närmare 30 000 kronor styck. Om alla bitar säljs håvar Fifa in lite drygt 108 miljoner kronor på gräsmattan.