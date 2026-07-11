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Jayden Adams(23) dansar med lagkamraterna efter matchen mot Sydkorea. (Sofia Yaker /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Sydafrikas landslagsspelare Jayden Adams död

Av Adam Lindh
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Den sydafrikanske fotbollsspelaren Jayden Adams har dött.

25-åringen fanns så sent som den 28 juni på bänken i VM:s sextondelsfinal mot Kanada.

”Döden har grymt tagit en av våra egna. Den har berövat vårt land en enastående fotbollsspelare”, skriver det sydafrikanska spelarfacket på X.

Han hittades död i en bostad i centrala Kapstaden och polisen har inlett en utredning, rapporterar AFP.

– Omständigheterna kring dödsfallet utreds, säger polisens presstalesperson till nyhetsbyrån.

SAFPU på X
x.com
Startade i de två första gruppspelsmatcherna
Aftonbladet
Jayden Adams var från Kapstaden
AFP  · Ofta betalvägg
Dödsorsaken är oklar
www.tv4.se
Har representerat de sydafrikanska klubbarna Stellenbosch och Mamelodi Sundowns
Sveriges Television
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