Sydafrikas landslagsspelare Jayden Adams död
Den sydafrikanske fotbollsspelaren Jayden Adams har dött.
25-åringen fanns så sent som den 28 juni på bänken i VM:s sextondelsfinal mot Kanada.
”Döden har grymt tagit en av våra egna. Den har berövat vårt land en enastående fotbollsspelare”, skriver det sydafrikanska spelarfacket på X.
Han hittades död i en bostad i centrala Kapstaden och polisen har inlett en utredning, rapporterar AFP.
– Omständigheterna kring dödsfallet utreds, säger polisens presstalesperson till nyhetsbyrån.
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