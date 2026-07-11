Sydafrikas landslagsspelare Jayden Adams död

Jayden Adams(23) dansar med lagkamraterna efter matchen mot Sydkorea.

Den sydafrikanske fotbollsspelaren Jayden Adams har dött.

25-åringen fanns så sent som den 28 juni på bänken i VM:s sextondelsfinal mot Kanada.

”Döden har grymt tagit en av våra egna. Den har berövat vårt land en enastående fotbollsspelare”, skriver det sydafrikanska spelarfacket på X.

Han hittades död i en bostad i centrala Kapstaden och polisen har inlett en utredning, rapporterar AFP.

– Omständigheterna kring dödsfallet utreds, säger polisens presstalesperson till nyhetsbyrån.