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Donald Trump och Erling Braut Haaland. (AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Trump hyllade Norge under Natomötet: ”Kan vinna VM”

Av Adam Lindh
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Norge kan vinna VM. Det smög Donald Trump fram och sa till statsminister Jonas Gahr Støre under middagen på Natotoppmötet i Ankara. I alla fall enligt en sms-konversation mellan Støre och Norges förbundskapten Ståle Solbakken som VG begärt ut.

Donald Trump ska också ha hyllat Erling Braut Haaland och beskrivit honom som en ”stor och stark anfallare” som sonen Barron gillar.

Sms-konversationerna visar att Ståle Solbakken och Jonas Gahr Støre haft återkommande kontakt under VM-resan.

Den 13 juni skrev Støre att han var på väg till Lofoten och skulle skicka en hälsning till landslaget. Tre dagar senare önskade han laget lycka till och beskrev Solbakken och spelarna som ”GOAT” – greatest of all time.

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