Ryerson mötte kungen med flipflops: ”Han är chill”
När det norska landslaget togs emot av kungafamiljen på slottet i Oslo var många av spelarna minst sagt avslappnat klädda, skriver VG. Mest bekväm av dem alla var 28-årige Julian Ryerson, som skakade hand med kung Harald och kronprins Haakon iklädd flipflops.
Klädvalet väcker uppmärksamhet i norsk media, men domen mot den nyss hemkomne högerbacken är oväntat mild.
Enligt hovexperten Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen är det mesta tillåtet när man varit med och tagit Norge till VM-kvartsfinal. Dessutom påpekar han att Harald själv var oväntat informellt klädd.
– Vi har en ganska chill kung, i brist på bättre ord, fortsätter han.
På frågan om vad man absolut inte får bära när man träffar en kunglighet svarar Schulsrud-Hansen:
– Keps.
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