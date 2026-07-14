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Julian Ryerson och norska landslaget togs emot av kungafamiljen på slottet. (Amanda Pedersen Giske/NTB)
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Ryerson mötte kungen med flipflops: ”Han är chill”

Av Alice Hermansson
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När det norska landslaget togs emot av kungafamiljen på slottet i Oslo var många av spelarna minst sagt avslappnat klädda, skriver VG. Mest bekväm av dem alla var 28-årige Julian Ryerson, som skakade hand med kung Harald och kronprins Haakon iklädd flipflops.

Klädvalet väcker uppmärksamhet i norsk media, men domen mot den nyss hemkomne högerbacken är oväntat mild.

Enligt hovexperten Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen är det mesta tillåtet när man varit med och tagit Norge till VM-kvartsfinal. Dessutom påpekar han att Harald själv var oväntat informellt klädd.

– Vi har en ganska chill kung, i brist på bättre ord, fortsätter han.

På frågan om vad man absolut inte får bära när man träffar en kunglighet svarar Schulsrud-Hansen:

– Keps.

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