Ingen Haaland när 90 000 firade i Oslo: ”Hade avtal”

Efter att ha landat på Gardermoen kördes det norska fotbollslandslaget direkt till slottet i Oslo för att träffa kungafamiljen. Kung Harald var synligt rörd över att träffa VM-hjältarna, rapporterar norska medier.

Därefter gick laget ut på Slottsplassen för att genomföra det nu världsberömda roddfirandet tillsammans med nästan 90 000 samlade landsmän.

Vid det laget hade dock stjärnanfallaren Erling Braut Haaland och mittfältaren Sander Berge redan avvikit. Det berodde på att kvällens schema förskjutits efter att planet blivit försenat, enligt förbundskaptenen Ståle Solbakken.

– De hade några avtal som inte kunde brytas, säger han utan att specificera.

Haaland lämnade i stället slottet bakvägen och hoppade in i en väntande bil.