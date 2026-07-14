Frånvaron inget problem: ”Mer populär än kungen”

Att Erling Braut Haaland missade den enorma folkfesten i Oslo är inte skadligt för hans varumärke, menar en expert i norska TV 2.

– Jag tror att de kommer att förlåta honom efter vad han har gjort på planen. Han är den stora, stora hjälten från det här VM. Han är mer populär än kungen, säger sociologen Trond Blindheim.

På grund av förseningar blev det norska landslaget flera timmar försenat till firandet i huvudstaden. Haaland var med när laget träffade det norska kungahuset, men när laget mötte det enorma publikhavet på Karl Johan lyste VM-hjälten med sin frånvaro. I stället var han tvungen att hinna med ett semesterflyg till Sicilien.