Haalands reskamrat: En uppstoppad tvättbjörn

När Norges anfallsstjärna Erling Braut Haaland klev av planet på Gardermoen hade han, till reportrarnas förvåning, en uppstoppad tvättbjörn med en tom whiskyflaska under armen. Det skriver VG.

Souveniren kommer från Wild Bill’s Western Store i Dallas och går loss på motsvarande över 7 000 kronor. Haaland gjorde ett spontanbesök i butiken för att köpa en cowboyhatt.

– Han kom in och sa ”wow, jag älskar er butik!” [...] Det var fantastiskt. Han var så snäll, vi log från öra till öra. Det glömmer vi aldrig, säger ägaren Julie Newport.

Butiken har inte varit sen att slå mynt av kändisbesöket och har slagit upp Haaland stort på sin hemsida. Whiskytvättbjörnen förefaller vara slutsåld.