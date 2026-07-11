Åskoväder försenar VM-festen i Norge

Flera platser i södra Norge skjuter upp insläppen till evenemang där VM-kvartsfinalen mot England ska visas på storbildsskärm, rapporterar norska TV2. Orsaken är att ett åskoväder väntas dra in över södra delarna av landet under eftermiddagen.

En av platserna är Frogner stadion i Oslo, där insläppet har skjutits upp en timme till klockan 19.

”Vi gör detta för allas säkerhet. Din biljett gäller som vanligt. Kom inte före klockan 19”, skriver arrangören i ett sms till biljettinnehavarna.

Även på Rådhusplassen i centrala Oslo, där omkring 50 000 personer samlades för matchen mot Brasilien, har insläppet skjutits upp med en och en halv timme till klockan 18.30.