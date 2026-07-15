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Lionel Scaloni. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Argentinas förbundskapten: ”Jag har inga ord”

Av Daniel Persson
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Förbundskapten Lionel Scaloni för Argentina hade svårt att hitta orden efter finalavancemanget och sättet som man tog sig vidare på.

– Jag har inga ord, men en glädje för vårt land och vårt folk, sa han i tv-intervju efteråt.

Han medgav att laget inte slutat överraska honom och den styrka som laget använt för att komma tillbaka och avgöra flera matcher i sista stund. För detta rosar han inte bara spelarna han har till sitt förfogande, utan också den argentinska publiken som lyfter dem.

– Vi är unika. Och det är från hjärtat, det är inte arrogans. Det är de här människorna som tog oss till segern i dag, jag är så tacksam.

Den argentinske förbundskapten kramade om Bellingham efter matchen
www.foxsports.com
Att Scaloni har så nära till känslor är en anledning till att han är så omtyckt
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