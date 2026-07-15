Experterna: Messi en match ifrån att bli den störste

Lionel Messi räknas visserligen som en av de främsta fotbollsspelarna någonsin, men om 39-åringen lyckas försvara VM-titeln mot Spanien på söndag, då blir han otvivelaktigt den störste. Det menar TV4:s expertkommentator Jens Fjellström efter Argentinas seger mot England.

– Det är så imponerande, vad den här argentinaren gör, säger han.

England, å sin sida, får inte riktigt till det. De placerade sig i förarsätet och var bara tio minuter från en finalplats. Men till slut hamnade de för mycket på hälarna, blev för defensiva och straffades för detta.

– Jag skulle vilja se det engelska laget spela med större Premier League-intensitet, säger Fjellström.