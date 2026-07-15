ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Lionel Messi. (Rebecca Blackwell /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Experterna: Messi en match ifrån att bli den störste

Av Daniel Persson
Publicerad:

Lionel Messi räknas visserligen som en av de främsta fotbollsspelarna någonsin, men om 39-åringen lyckas försvara VM-titeln mot Spanien på söndag, då blir han otvivelaktigt den störste. Det menar TV4:s expertkommentator Jens Fjellström efter Argentinas seger mot England.

– Det är så imponerande, vad den här argentinaren gör, säger han.

England, å sin sida, får inte riktigt till det. De placerade sig i förarsätet och var bara tio minuter från en finalplats. Men till slut hamnade de för mycket på hälarna, blev för defensiva och straffades för detta.

– Jag skulle vilja se det engelska laget spela med större Premier League-intensitet, säger Fjellström.

Hör hur avgörandet refererades i Sveriges Radio
radio · Sveriges Radio
Matchen var mållös efter en halvlek
www.tv4.se
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen