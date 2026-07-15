Just nu: Piggt Argentina flyttar fram positionerna

ARG–ENG 0–0 | Argentina har rivstartat i andra halvlek och skapat ett par bra lägen på kort tid. Känslan är att matchen öppnat upp sig lite efter kampen och ställningstagandet i första halvlek.

Matchen har annars präglats av känslor och hårt fysiskt spel med flera frisparkar. Den amerikanske domaren Ismail Elfath har haft fullt sjå att få styr på matchen och spelarnas känslor.

Båda lagen försöker hitta sätt att ta sig fram på banan, vilket dock bara resulterat i få chanser. Spelbilden har dock varit underhållande, med snabbt passningsspel och många löpningar.

Det alla fans undrar är vilken av lagens stjärnor som kommer kliva fram just i denna match. På förhand riktas de flesta ögon mot Jude Bellingham, Harry Kane och Lionel Messi.