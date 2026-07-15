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Lionel Messi kramar om Lautaro Martinez. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSlutspelet

Matchvinnaren tackar sin familj: ”Väldigt starkt”

Av Daniel Persson
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Lautaro Martinez nickade in 2–1 och var den som tog Argentina vidare till VM-final. I tv-sändningarna efter matchen bröt han ut i tårar. Och det blev mer ett samtal om familjen och det som utvecklat honom till den som gjort honom till den han är, snarare än hur det kom sig att han avgjorde matchen.

– Det är väldigt starkt, ärligt talat, sa han och berättade om sin pappa som köpte hans första fotbollsskor och hans mamma som bäddat hans säng.

– Det här betyder mer för mig än ett mål. Det betyder mer än en final. Jag har två barn som har förändrat mitt liv, sedan de kom har jag lugnat mig och njuter mer.

På söndag spelar han final för sitt Argentina mot Spanien.

Lionel Messi spelade fram till båda Argentinas mål
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