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Ariana Grande 2025. (Richard Shotwell / AP)
Ariana Grandes karriärpaus

Ariana Grande: ”Människor kan behöva en paus”

Av Tor Gasslander
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Artisten Ariana Grande har för första gången kommenterat sin kommande karriärpaus, skriver TT.

Enligt nyhetsbyrån har många kopplat pausen till de återkommande diskussionerna om stjärnans vikt. Grande tillbakavisar åtminstone delvis det påståendet, och menar att pausen varit planerad sedan länge.

– Flera saker kan vara sanna samtidigt. Ja, gränser måste sättas. Människor kan behöva en paus ibland, säger hon under en konsert.

Ariana Grande kommer att avsluta sin pågående turné men har därefter ställt in alla åtaganden, däribland en uppsättning av ”Sunday in the park with George” i London.

Stjärnan tycks ha rasat i vikt inför premiären av ”Wicked”
TT
I ett uttalande om pausen sa Grande att hon behövde en paus från ”den ändlösa granskningen”
BBC
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