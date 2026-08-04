”Det är inte feminism att hålla tyst om Grandes kropp”

Har vi något med Ariana Grandes vikt att göra? Den frågan diskuteras på flera håll efter att världsstjärnan meddelat att hon tar en paus från offentligheten.

Röster som uttrycker oro för att Grande lider av en ätstörning har återigen höjts efter släppet av den nya musikvideon ”Petal”. Dessa möts i sin tur av kritiker som menar att artistens kropp är hennes ensak, något som SvD:s Josefin de Gregorio beskriver som en ”förgiftad tankegång som går under feministisk flagg”.

”Låt mig vara tydlig: det är inte feminism, det är dumheter.”

I Göteborgs-Posten skriver Joanna Górecka att debatten är ännu ett exempel på hur en känd kvinna samtidigt kan vara ett offer för kropphets och ”superspridare av nämnda hets”.

Även Washington Post-kolumnisten Monica Hesse konstaterar att Grande befinner sig i en omöjlig sits, där hennes kropp å ena sidan är hennes ensak men å andra sidan kan påverka hur hennes stora och unga publik uppfattar sina egna.

”Att vara kvinna och ha en kropp är i grunden motsägelsefullt, så det enda jag vet om Ariana Grande är att hon måste vara utmattad.”