ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
SMHI:s blixtkarta till vänster. Varje rött kryss representerar ett registrerat blixtnedslag. Till höger en kvinna med paraply under ett tidigare regnväder i Göteborg.
Midsommar

Åskan rullar in med tusentals blixtar: ”Kommer bli mer”

Av Tor Gasslander
Publicerad: . Uppdaterad:

Ett åskväder drar in över Sverige från väst på midsommardagens morgon, rapporterar GP. I Göteborgsområdet har blixten slagit ner över 1 600 gånger på en halvtimme vid niotiden.

– Det kommer bli mer av samma vara, säger SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen till tidningen.

SMHI har utfärdat en varning för kraftigt åskoväder i nästan hela Sverige på lördagen.

Kan ställa till problem för de som ska ta sig hem från midsommarfirandet
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
SMHI:s blixtkarta
karta · www.smhi.se
SMHI:s vädervarningar
karta · www.smhi.se
Annons
Boka hotell i Sverige – från 742 kr/natt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen