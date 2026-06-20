Åskan rullar in med tusentals blixtar: ”Kommer bli mer”

SMHI:s blixtkarta till vänster. Varje rött kryss representerar ett registrerat blixtnedslag. Till höger en kvinna med paraply under ett tidigare regnväder i Göteborg.

Ett åskväder drar in över Sverige från väst på midsommardagens morgon, rapporterar GP. I Göteborgsområdet har blixten slagit ner över 1 600 gånger på en halvtimme vid niotiden.

– Det kommer bli mer av samma vara, säger SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen till tidningen.

SMHI har utfärdat en varning för kraftigt åskoväder i nästan hela Sverige på lördagen.