Åskan rullar in med tusentals blixtar: ”Kommer bli mer”
Ett åskväder drar in över Sverige från väst på midsommardagens morgon, rapporterar GP. I Göteborgsområdet har blixten slagit ner över 1 600 gånger på en halvtimme vid niotiden.
– Det kommer bli mer av samma vara, säger SMHI:s meteorolog Erik Höjgård-Olsen till tidningen.
SMHI har utfärdat en varning för kraftigt åskoväder i nästan hela Sverige på lördagen.
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