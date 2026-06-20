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En person med paraply i regnet i Göteborg på midsommardagens morgon. (Hanna Brunlöf/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

Störningar i SMHI:s app – mitt under åskovädret

Av Tor Gasslander
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SMHI:s app har störningar, skriver myndigheten på sin hemsida. Besökare hänvisas till att läsa vädervarningar och följa blixtkartan på hemsidan.

Ett rejält åskväder är på väg in över Sverige under lördagen och SMHI har utfärdat varningar för större delen av Sverige.

Enligt GP har åskan dragit in med ”skyfallsliknande” regn över Göteborg och flera vägar har översvämmats. Några allvarligare incidenter har än så länge inte rapporterats.

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SMHI:s vädervarningar
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SMHI:s blixtkarta
karta · www.smhi.se
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