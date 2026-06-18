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Regnigt midsommarfirande, arkivbild/SMHI:s område där varningen gäller/åska och blixtar. (TT)
Midsommar

SMHI varnar för åska på midsommardagen

Av Helena Sällström
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SMHI har utfärdat en gul varning för kraftig åska och lokalt mycket regn på midsommardagen i hela södra Sverige.

Den som ger sig ut i trafiken kan behöva tänka på att det kan bli översvämningar. Undvik att köra genom vattensamlingar, uppmanar SMHI. Det kan också bli dålig sikt och man kan behöva avsätta längre tid för resor.

SMHI skriver också att det kan vara farligt att vistas utomhus när det blixtrar mycket och att man ska hålla sig borta från träd och stolpar, samt undvika att bada.

Varningen gäller mellan klockan åtta på morgonen och elva på lördagen.

Varningen omfattar Götaland, stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland
www.tv4.se
På midsommarafton kan det bli uppåt 30 grader på vissa ställen (16 juni)
tv+text · www.tv4.se
SMHI:s varningar
www.smhi.se
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