SMHI utökar åskvarning – gäller hela norrlandskusten

Nu får alla som bor längs Norrlandskusten ta på sig gummistövlarna – SMHI utökar nämligen sin varning för åskoväder på midsommardagen.

Varningen gäller från och med 12.00 i de södra delarna av Norrland och sträcker sig till 23.00 i de norra delarna av landet.

– I den här varma och fuktiga luftmassan är det risk för att åskmoln kan växa till sig ganska lätt. Lokalt kan det ge skyfall, och blixtnedslag, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI till TT.

Sedan tidigare har en varning utfärdats i hela södra Sverige. Ovädret kan ställa till det i både elnätet och orsaka översvämningar.