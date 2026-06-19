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Människor som söker skydd från regnet. Arkivbild. (Caisa Rasmussen/TT / TT Nyhetsbyrån)
Sommarvädret

SMHI utökar åskvarning – gäller hela norrlandskusten

Av Hannah Gustafsson
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Nu får alla som bor längs Norrlandskusten ta på sig gummistövlarna – SMHI utökar nämligen sin varning för åskoväder på midsommardagen.

Varningen gäller från och med 12.00 i de södra delarna av Norrland och sträcker sig till 23.00 i de norra delarna av landet.

– I den här varma och fuktiga luftmassan är det risk för att åskmoln kan växa till sig ganska lätt. Lokalt kan det ge skyfall, och blixtnedslag, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog på SMHI till TT.

Sedan tidigare har en varning utfärdats i hela södra Sverige. Ovädret kan ställa till det i både elnätet och orsaka översvämningar.

SMHI:s varningar
www.smhi.se
Det är oklart var åskan kan bli som värst
TT
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