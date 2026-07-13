SMHI: Ökad brandrisk i nästan hela landet

SMHI utökar varningen om risken för bränder i skog och mark, rapporterar TT.

Sedan tidigare gäller larmet i södra Sverige upp till södra Dalarna och Gästrikland. På tisdagen utökas det till att också gälla nästan hela Norrlandskusten.

Med tanke på det torra och varma väder som väntar lär varningen utökas ytterligare, enligt SMHI:s meteorolog Viktor Bergman.

– I stora delar av Norrland är det fortfarande blött i markerna, men om man blickar ännu längre framåt så kommer brandrisken förmodligen att utökas till Norrlands inland också, säger han.