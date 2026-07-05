Åskoväder skjuter upp nattens åttondelsfinal

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Klockan två, svensk tid, var det tänkt att nattens andra åttondelsfinal – den mellan England och Mexiko – skulle dra igång på Azteca-stadion i Mexico City. Ett kraftigt åskoväder gör dock att matchstarten senareläggs, skriver Fifa på sin hemsida.

Det är andra matchen i rad som skjuts upp för Mexikos vidkommande, som var med om samma sak även i sextondelsfinalen. Många fotbollsälskare ser dock fram emot matchen, inte minst på grund av de hängivna mexikanska fansen och att det är första gången sedan VM 1986 som England är tillbaka på den mytomspunna arenan i VM-sammanhang.

Enligt Fifas uppdatering ska matchen starta klockan 03, svensk tid, i stället.