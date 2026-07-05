Fifa häver avstängning – Balogun får spela vidare trots utvisning

Folarin Balogun – till höger – visades ut i matchen mot Bosnien-Hercegovina.

Fifa häver avstängningen av Folarin Balogun, skriver organisationen på sin hemsida. Därmed är den amerikanske anfallaren, som hittills gjort tre mål i världsmästerskapen, spelklar för åttondelsfinalen mot Belgien.

Fifa skriver att avstängningen är villkorlig och kommer att tillämpas ifall han gör sig skyldig till en liknande förseelse inom ett år. Fifa hänvisar till artikel ”27 FDC” i sin egen regelbok.

Beskedet välkomnas av USA:s president Donald Trump.

”Tack Fifa för att ni gjorde det rätta och rättade till en stor orättvisa”, skriver han på Truth Social.