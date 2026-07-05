ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Folarin Balogun – till höger – visades ut i matchen mot Bosnien-Hercegovina. (Julio Cortez /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Fifa häver avstängning – Balogun får spela vidare trots utvisning

Av Daniel Persson
Publicerad:

Fifa häver avstängningen av Folarin Balogun, skriver organisationen på sin hemsida. Därmed är den amerikanske anfallaren, som hittills gjort tre mål i världsmästerskapen, spelklar för åttondelsfinalen mot Belgien.

Fifa skriver att avstängningen är villkorlig och kommer att tillämpas ifall han gör sig skyldig till en liknande förseelse inom ett år. Fifa hänvisar till artikel ”27 FDC” i sin egen regelbok.

Beskedet välkomnas av USA:s president Donald Trump.

”Tack Fifa för att ni gjorde det rätta och rättade till en stor orättvisa”, skriver han på Truth Social.

Omni förklarar”Finns ingen fest här” – kartellerna hotar freden på fotbollsplanen

Omni Mer
Fifas besked på deras egen hemsida
pressmeddelande · www.fifa.com
Regeln har tidigare använts för att också fria Portugals Ronaldo från avstängning
Aftonbladet
Vita huset ska ha varit i kontakt med Fifa
www.fotbollskanalen.se
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMMästerskapetDonald TrumpFifaFotboll