Klopp sågar Infantino efter skandalen: ”Galenskap”

Den tyska stortränaren Jürgen Klopp stämmer in i kritiken mot Fifa-basen Gianni Infantino efter kontroversen om amerikanen Folarin Baloguns uppskjutna avstängning, rapporterar The Independent.

Baloguns avstängning sköts upp sedan Donald Trump tagit kontakt med Infantino, något Trump själv bekräftat.

– Om Trump och Infantino gjorde upp sinsemellan om det här är det galenskap. Det gör att allt måste ifrågasättas, säger Klopp, som pekats ut som trolig ny tysk förbundskapten.