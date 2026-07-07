Klopp sågar Infantino efter skandalen: ”Galenskap”
Den tyska stortränaren Jürgen Klopp stämmer in i kritiken mot Fifa-basen Gianni Infantino efter kontroversen om amerikanen Folarin Baloguns uppskjutna avstängning, rapporterar The Independent.
Baloguns avstängning sköts upp sedan Donald Trump tagit kontakt med Infantino, något Trump själv bekräftat.
– Om Trump och Infantino gjorde upp sinsemellan om det här är det galenskap. Det gör att allt måste ifrågasättas, säger Klopp, som pekats ut som trolig ny tysk förbundskapten.
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