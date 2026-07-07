ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Jürgen Klopp. (Frank Franklin II /AP/TT / AP)
Mästerskapet

Klopp sågar Infantino efter skandalen: ”Galenskap”

Av Anders Hovne
Publicerad:

Den tyska stortränaren Jürgen Klopp stämmer in i kritiken mot Fifa-basen Gianni Infantino efter kontroversen om amerikanen Folarin Baloguns uppskjutna avstängning, rapporterar The Independent.

Baloguns avstängning sköts upp sedan Donald Trump tagit kontakt med Infantino, något Trump själv bekräftat.

– Om Trump och Infantino gjorde upp sinsemellan om det här är det galenskap. Det gör att allt måste ifrågasättas, säger Klopp, som pekats ut som trolig ny tysk förbundskapten.

Omni förklarar”Finns ingen fest här” – kartellerna hotar freden på fotbollsplanen

Omni Mer
Klopp: Det här är vår sport, inte deras
Independent
Domarchefen försvarar domaren efter Trumps kritik
Reuters  · Ofta betalvägg
Trump har själv bekräftat att han tog kontakt med Fifa
Independent
Presidenten hyllade Fifas beslut
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen