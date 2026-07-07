Kristersson: Sporten skadas när politiken lägger sig i

Statsminister Ulf Kristersson (M) gillar inte att USA:s president Donald Trump tryckte på för att få avstängningen av den amerikanske stjärnspelaren Folarin Balogun upphävd.

– Jag tillhör ju ”old school” som tycker att politiken och sporten ska hålla sig på olika arenor, säger han till Expressen.

Statsministern säger att sporten ”tar skada när politiken intervenerar”.

Balogun fick spela åttondelsfinalen mot Belgien trots att han skulle ha varit avstängd, en match som USA förlorade med 1–4.