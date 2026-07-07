Kristersson: Sporten skadas när politiken lägger sig i
Statsminister Ulf Kristersson (M) gillar inte att USA:s president Donald Trump tryckte på för att få avstängningen av den amerikanske stjärnspelaren Folarin Balogun upphävd.
– Jag tillhör ju ”old school” som tycker att politiken och sporten ska hålla sig på olika arenor, säger han till Expressen.
Statsministern säger att sporten ”tar skada när politiken intervenerar”.
Balogun fick spela åttondelsfinalen mot Belgien trots att han skulle ha varit avstängd, en match som USA förlorade med 1–4.
Avstängningshärvan — det gäller saken
- Efter att USA:s Folarin Balogun fick rött kort mot Bosnien och Hercegovina skulle han egentligen vara avstängd i åttondelsfinalen mot Belgien.
- Fifa sade först att beslutet inte gick att ändra på, men ändrade sig sedan helt och hävde avstängningen.
- Donald Trump bekräftade senare att han ringde Fifa och bad om att avstängningen skulle omprövas.
- Beslutet har mötts av hård kritik från bland andra Uefa och det belgiska fotbollsförbundet, som överklagade utan framgång.
- Fifa motiverade beslutet med en paragraf som möjliggör villkorlig avstängning, men betonade att rättsliga organ är oberoende.
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