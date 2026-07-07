ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Donald Trump och Ulf Kristersson. (AP / TT)
Fotbolls-VMAvstängningshärvan

Kristersson: Sporten skadas när politiken lägger sig i

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Statsminister Ulf Kristersson (M) gillar inte att USA:s president Donald Trump tryckte på för att få avstängningen av den amerikanske stjärnspelaren Folarin Balogun upphävd.

– Jag tillhör ju ”old school” som tycker att politiken och sporten ska hålla sig på olika arenor, säger han till Expressen.

Statsministern säger att sporten ”tar skada när politiken intervenerar”.

Balogun fick spela åttondelsfinalen mot Belgien trots att han skulle ha varit avstängd, en match som USA förlorade med 1–4.

Avstängningshärvan — det gäller saken

  • Efter att USA:s Folarin Balogun fick rött kort mot Bosnien och Hercegovina skulle han egentligen vara avstängd i åttondelsfinalen mot Belgien.
  • Fifa sade först att beslutet inte gick att ändra på, men ändrade sig sedan helt och hävde avstängningen.
  • Donald Trump bekräftade senare att han ringde Fifa och bad om att avstängningen skulle omprövas.
  • Beslutet har mötts av hård kritik från bland andra Uefa och det belgiska fotbollsförbundet, som överklagade utan framgång.
  • Fifa motiverade beslutet med en paragraf som möjliggör villkorlig avstängning, men betonade att rättsliga organ är oberoende.
Kristersson: ”Politiken ska sköta sitt och sporten sitt”
Expressen
USA:s VM-resa tog slut i åttondelsfinal
CNN
Belgiens målvakt: ”Kände mig säker på att vi skulle vinna”
Sveriges Television
Belgiens premiärminister har kommenterat segern – på Instagramkontot för sin katt
www.theguardian.com
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMAvstängningshärvanDonald TrumpUlf KristerssonFotbollModeraterna