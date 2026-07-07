Bodströms besvikelse: ”Ingen kontaktade mig”
Thomas Bodström är ”besviken och förvånad” över att han inte kontaktades när Belgien överklagade beslutet att häva avstängningen av USA:s anfallsstjärna Folarin Balogun, rapporterar TT. Den tidigare socialdemokratiska justitieministern är nämligen vice ordförande i Fifas överklagandenämnd.
– Jag gick med telefonen i handen hela dagen, men ingen ringde, säger Bodström till TT.
Överklagandet avslogs av Fifa innan Belgiens åttondelsfinal mot USA, som belgarna sedan vann med 4–1. Nu hoppas Bodström att frågan om framskjutna avstängningar överklagas till idrottens skiljedomstol (Cas).
– Det hade varit det bästa, så att vi får ett prejudikat i hur det ska dömas i framtiden, säger han till TT.
Avstängningshärvan— det gäller saken
- Efter att USA:s Folarin Balogun fick rött kort mot Bosnien och Hercegovina skulle han egentligen vara avstängd i åttondelsfinalen mot Belgien.
- Fifa sade först att beslutet inte gick att ändra på, men ändrade sig sedan helt och hävde avstängningen.
- Donald Trump bekräftade senare att han ringde Fifa och bad om att avstängningen skulle omprövas.
- Beslutet har mötts av hård kritik från bland andra Uefa och det belgiska fotbollsförbundet, som överklagade utan framgång.
- Fifa motiverade beslutet med en paragraf som möjliggör villkorlig avstängning, men betonade att rättsliga organ är oberoende.
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