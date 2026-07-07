Bodströms besvikelse: ”Ingen kontaktade mig”

Till vänster: USA:s Folarin Balogun under åttondelsfinalen mot Belgien. Till höger: Advokaten och före detta justitieministern Thomas Bodström fotograferad i augusti 2024.

Thomas Bodström är ”besviken och förvånad” över att han inte kontaktades när Belgien överklagade beslutet att häva avstängningen av USA:s anfallsstjärna Folarin Balogun, rapporterar TT. Den tidigare socialdemokratiska justitieministern är nämligen vice ordförande i Fifas överklagandenämnd.

– Jag gick med telefonen i handen hela dagen, men ingen ringde, säger Bodström till TT.

Överklagandet avslogs av Fifa innan Belgiens åttondelsfinal mot USA, som belgarna sedan vann med 4–1. Nu hoppas Bodström att frågan om framskjutna avstängningar överklagas till idrottens skiljedomstol (Cas).

– Det hade varit det bästa, så att vi får ett prejudikat i hur det ska dömas i framtiden, säger han till TT.