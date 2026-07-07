Kritiken mot Baloguns böter: ”Mer och mer bisarrt”

USA:s anfallsstjärna Folarin Balogun ska betala 40 000 dollar – motsvarande cirka 400 000 kronor – i böter till Fifa. Det skriver fotbollsorganisationen i ett pressmeddelande.

Orsaken är att Balogun firade inne på planen efter USA:s seger mot Bosnien och Hercegovina, trots att han hade fått rött kort under matchen.

Det röda kortet gav upphov till stora kontroverser, eftersom Fifa senare valde att skjuta fram den avstängning som Balogun egentligen skulle omfattas av i nästkommande match. Bland annat efter påtryckningar från USA:s president Donald Trump, som har sagt att det röda kortet var felaktigt.

Att Balogun nu får böter har även det kritiserats – bland annat av den tidigare fotbollsspelaren Jamie Carragher.

”Det här blir mer och mer bisarrt för varje timme. Vad är böterna för om det inte var ett rött kort?”, skriver Carragher på X.