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Trump och Infantino. (Chris Carlson / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Krönikor: En ny bottennivå för korrupta clown-Fifa

Av Joel Malmén
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Avstängningen av USA:s målkung Folarin Balogun har hävts, Donald Trump tackar och bockar – och den genomkorrupta clownverksamheten Fifa sprider ett illamående över hela VM. Det skriver Noa Bachner i Expressen.

”Jag tycker inte att Sverige längre kan stanna vid att framföra kritik i stängda rum. Det är dags att välja sida av historien. Antingen var man möjliggörare av den här genanta epoken, eller gjorde motstånd.”

Fifa bryr sig inte ens om att låtsas som att någon annan än Donald Trump bestämmer, skriver Aftonbladets Erik Niva.

”Min tilltro var låg, mitt förtroende så gott som obefintligt – men HERREJÄVLAR ändå. Det här hade jag faktiskt inte väntat mig. Så här lågt trodde jag inte att fotbollens allra främsta institution skulle kunna sjunka.”

Fifa konstruerade en ny undantagsparagraf för att runda det glasklara regelverket kring avstängning – de agerar precis som Trumpadministrationen, fortsätter Niva.

”Strunta i alla regelverk, ge fan i att förklara sig, gör det som faller in – eftersom de kan.”

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Fotbolls-VMMästerskapetFotbollGianni InfantinoDonald TrumpNoa BachnerFifaErik Niva