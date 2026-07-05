Källor: Infantino backade efter samtal från Trump

Donald Trump ringde personligen upp Fifa-chefen Gianni Infantino och bad honom häva avstängningen av USA:s stjärnspelare Folarin Balogun, uppger flera källor för New York Times, Reuters och AP.

Balogun fick rött kort i sextondelsfinalen mot Bosnien-Hercegovina och stängdes därmed av från åttondelsfinalen mot Belgien på tisdag. På söndagen hävde Fifa avstängningen med hänvisning till en paragraf som ger dem rätt att skjuta upp avstängningen med en prövotid på ett år.

Trump tackar Fifa på Truth Social efter beskedet. Belgien reagerar med förvåning och säger att de undersöker handlingsalternativ.

– Jag visste inte att 5 juli var samma sak som 1 april för Fifa, säger förbundskaptenen Rudi Garcia vid en pressträff.