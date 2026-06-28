Åskovädret drar in över Sverige – hundratals urladdningar

Karta över urladdningar över södra Sverige.

Nu drar åskovädret in över Sverige, visar SMHI:s väderkarta.

En gul varning råder över stora delar av Götaland. I de västra delarna gäller varningen redan från 05.00 och fram till lunchtid.

– Det åskar på rätt bra just nu, säger SMHI:s meteorolog Therese Fougman till Expressen.

Bara den senaste halvtimmen har hundratals urladdningar registrerats.

Östra Götaland och Svealand får vänta till klockan 10.00 innan varningen börjar gälla, den sträcker sig sedan fram till eftermiddagen. Det finns risk för översvämningar och strömavbrott.

Samtidigt ligger den orange varningen för höga temperaturer kvar i bland annat Blekinge, Kalmar och Skåne.