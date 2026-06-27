SMHI varnar för åskoväder i morgon: ”Riktigt blåsigt”

Efter värmerekorden på flera orter under lördagen väntas ett rejält åskväder dra in från västkusten på söndagsmorgonen. Det rapporterar TT. SMHI varnar för mycket hårda vindar och stormbyar.

– Det kan bli riktigt blåsigt, säger Viktor Bergman, meteorolog på SMHI till nyhetsbyrån.

Ovädret väntas dra vidare österut och nå Stockholm och Uppsala på eftermiddagen.

Enligt SMHI finns det risk för översvämningar och längre restider i trafiken, skriver SVT Väst.

Temperaturen väntas gå ner något, men kan fortfarande nå över 30 grader i Blekinge, Skåne, ostligaste Svealand och ostligaste Götaland.