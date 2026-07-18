Thomas Tuchel: Vi var så trötta och dränerade

I halvlek hade den assisterande förbundskaptenen Anthony Barry nära till tårar när han sammanfattade de första 45 minuterna. Efter slutsignal var det en Thomas Tuchel som kom med andan i halsen.

Slutresultatet 6–4 innebar att han till slut inte ens haft koll på att hans anfallare Bukayo Saka hade gjort hattrick.

– Vi gör en briljant första halvlek och en turbulent andra. Du kan se skillnaden i vad en dag gör i schemat. Vi var så trötta och dränerade efter de här veckorna, sa Tuchel till BBC.

Han medgav att segern till slut hängde på en skör tråd, men att England tack vare nya fräscha ben i form av Elliot Anderson och Jude Bellingham lyckades hålla avståndet till Frankrike.

– Det kommer fortfarande smärta att se finalen i morgon, men det kommer gå över. Generellt ger en sådan här upplevelse mig mer energi än vad den tar.