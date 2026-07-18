Matchhjälten: Vi var inriktade på att avsluta starkt

Han har fått sparsamt med speltid i VM, men i bronsmatchen visade Bukayo Saka att det finns fler i den engelska truppen som kan göra mål. Med sitt hattrick, varav ett på straff, blev han stor matchhjälte och fick som en följd matchbollen med sig hem.

– Vi är förstås besvikna över att inte vara i final, men vi var inriktade på att avsluta starkt och ge vårt land den högsta placeringen i den här turneringen än vad vi haft på 60 år, sa han till BBC.

Han ville inte rikta någon kritik för att inte ha fått spela mer, men gick heller inte ut till försvar för den kritiserade förbundskaptenen Thomas Tuchel, som fått mycket kritik de senaste dagarna.

– Jag tror att det är en del av spelet. När du förlorar kommer det alltid att vara klagomål, allt handlar om hur du hanterar det, sa han.