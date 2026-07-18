Just nu: England dominerar mot Frankrike – har storledning

ENG–FRA 3–0 | England ser ut att ha punkterat bronsmatchen mot Frankrike redan efter 37 minuter.

Tre mål – av Declan Rice, Ezri Konsa och Bukayo Saka – har satt en tydlig prägel på matchen. Den engelska offensiven har visat brister i defensiven och särskilt vid Sakas 3–0 mål påminde försvaret mer om hönsgård än något organiserat.

England är i ledning utan tre av sina största chanser. Även Frankrike har gjort vissa förändringar, men av allt att döma inga som gjort laget bättre.

Det återstår drygt fem minuter av första halvlek.