Mbappé ny rekordhållare – men hur länge?

Det blev ingen medalj i detta världsmästerskap – men fransmannen Kylian Mbappé är ändå historisk. Han är numera den spelare som gjort flest VM-mål genom tiderna, skriver flera medier.

Men rekordpositionen kan tas ifrån honom redan i morgon när Lionel Messi spelar en ny VM-final med sitt Argentina, denna gång mot Spanien.

Lionel Messi behöver göra två mål för att utjämna skytteligan i årets tävling med tio mål. Han ligger numera också ett mål ifrån att vara tidernas meste VM-målskytt.