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Mbappé utökade målskörden med två mål i bronsmatchen. (Rebecca Blackwell /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMSlutspelet

Mbappé ny rekordhållare – men hur länge?

Av Daniel Persson
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Det blev ingen medalj i detta världsmästerskap – men fransmannen Kylian Mbappé är ändå historisk. Han är numera den spelare som gjort flest VM-mål genom tiderna, skriver flera medier.

Men rekordpositionen kan tas ifrån honom redan i morgon när Lionel Messi spelar en ny VM-final med sitt Argentina, denna gång mot Spanien.

Lionel Messi behöver göra två mål för att utjämna skytteligan i årets tävling med tio mål. Han ligger numera också ett mål ifrån att vara tidernas meste VM-målskytt.

Mbappé har gjort mål i tre VM i rad
TT
Mbappé tar farväl: ”Vi misslyckades”
Aftonbladet
Har gjort flest mål i VM av alla – dessutom vid 27 års ålder
www.fotbollskanalen.se
Kylian Mbappé har spelat i 666 minuter i årets turnering.
Independent
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Fotbolls-VMSlutspeletKylian MbappéLionel MessiFotboll