ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Bild från rättssalen, där bevisen mot Tyler Robinson den här veckan presenterats för en domare. (Spenser Heaps /AP/TT / AP)
Mordet på Charlie Kirk

Åtalade skyttens partner: Robinson ångerfull dagen efter mordet på Kirk

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Dagen efter mordet på högerdebattören Charlie Kirk i Utah uttryckte Tyler Robinson, som står åtalad för dödsskjutningen, ånger. Det säger hans tidigare rumskamrat och partner Lance Twiggs i rätten, skriver flera medier.

När Robinson pratade med Twiggs dagen efter att Kirk sköts till döds berättade han att han ”önskade att han inte hade gjort det”, enligt expartnern. Robinson skickade även meddelandet ”det var jag” på chattplattformen Discord innan han överlämnade sig till polisen.

Åklagarna presenterar just nu bevisen i fallet för en domare i hopp om att en rättegång ska kunna inledas. De yrkar på dödsstraff.

Torsdagens uttalande i rätten var omdebatterat. Robinsons advokater försökte hindra det från att bli offentligt eftersom den åtalade varken erkänt eller förnekat brott än.

Försvararna hävdade att materialet skulle kunna tolkas som ett erkännande, men domaren gick på åklagarnas linje och offentliggjorde en del av uttalandet.

Kirk sköts till döds när han pratade med elever på ett event vid universitetet i Utah
AP  · Ofta betalvägg
En inspelad intervju med Lance Twiggs visades upp i rätten
Reuters  · Ofta betalvägg
Under fredagen ska åklagarna presentera bevisen mot Robinson och domaren ska bestämma om det blir rättegång eller inte
BBC
Uttalandet ses som ett av åklagarnas starkaste bevis
Washington Post  · Ofta betalvägg
Lyssna på Twiggs uttalande här
Fox News
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Mordet på Charlie KirkCharlie KirkUSANordamerika