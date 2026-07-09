Åtalade skyttens partner: Robinson ångerfull dagen efter mordet på Kirk

Bild från rättssalen, där bevisen mot Tyler Robinson den här veckan presenterats för en domare.

Dagen efter mordet på högerdebattören Charlie Kirk i Utah uttryckte Tyler Robinson, som står åtalad för dödsskjutningen, ånger. Det säger hans tidigare rumskamrat och partner Lance Twiggs i rätten, skriver flera medier.

När Robinson pratade med Twiggs dagen efter att Kirk sköts till döds berättade han att han ”önskade att han inte hade gjort det”, enligt expartnern. Robinson skickade även meddelandet ”det var jag” på chattplattformen Discord innan han överlämnade sig till polisen.

Åklagarna presenterar just nu bevisen i fallet för en domare i hopp om att en rättegång ska kunna inledas. De yrkar på dödsstraff.

Torsdagens uttalande i rätten var omdebatterat. Robinsons advokater försökte hindra det från att bli offentligt eftersom den åtalade varken erkänt eller förnekat brott än.

Försvararna hävdade att materialet skulle kunna tolkas som ett erkännande, men domaren gick på åklagarnas linje och offentliggjorde en del av uttalandet.