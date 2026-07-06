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Erika Kirk. (Evan Agostini / AP)
Mordet på Charlie Kirk

Erika Kirk lämnade salen när polis vittnade om mordet

Av Jacob Ruderstam
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Högerdebattören Charlie Kirks änka Erika Kirk, hans föräldrar samt Donald Trumps son Donald Trump Jr var på plats i rättssalen i Utah för att delta när rättsprocessen mot mordanklagade Tyler Robinson gick in i nästa fas. Det rapporterar flera medier.

Åklagare ska försöka övertyga en domare om att bevisen är tillräckliga för att inleda rättegång mot Robinson och yrka på dödsstraff.

Under måndagen har åklagarnas första vittne, en polis, berättat om händelseförloppet innan och efter Kirk sköts till döds. Erika Kirk sågs lämna salen under vittnesmålet.

Åklagarna menar att Robinson har erkänt gärningen genom en lapp som lämnades till hans partner inför dådet. På lappen stod det ”jag har fått möjligheten att undanröja Charlie Kirk, och jag tänker ta den”.

Robinson har ännu inte förklarat sig varken skyldig eller oskyldig.

Omni förklararCharlie Kirks änka har förlåtit – nu ställs bevisningen på prov

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Kirk var en politisk aktivist och stod nära president Donald Trump
AP  · Ofta betalvägg
Tyler Robinson reagerade inte på det som skedde i rättssalen
Washington Post  · Ofta betalvägg
Polisen: ”Många skrek och sprang åt olika håll”
CNN
Även Robinsons föräldrar var på plats i rättssalen
LA Times
Fox News rapporterar löpande
live · Fox News
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Mordet på Charlie KirkCharlie KirkDonald Trump JrUSANordamerika