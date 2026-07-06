Erika Kirk lämnade salen när polis vittnade om mordet

Högerdebattören Charlie Kirks änka Erika Kirk, hans föräldrar samt Donald Trumps son Donald Trump Jr var på plats i rättssalen i Utah för att delta när rättsprocessen mot mordanklagade Tyler Robinson gick in i nästa fas. Det rapporterar flera medier.

Åklagare ska försöka övertyga en domare om att bevisen är tillräckliga för att inleda rättegång mot Robinson och yrka på dödsstraff.

Under måndagen har åklagarnas första vittne, en polis, berättat om händelseförloppet innan och efter Kirk sköts till döds. Erika Kirk sågs lämna salen under vittnesmålet.

Åklagarna menar att Robinson har erkänt gärningen genom en lapp som lämnades till hans partner inför dådet. På lappen stod det ”jag har fått möjligheten att undanröja Charlie Kirk, och jag tänker ta den”.

Robinson har ännu inte förklarat sig varken skyldig eller oskyldig.