Dna-bevis på gevär kan ifrågasättas: ”Matchar inte”

Charlie Kirk till vänster, försvarsadvokaten Kathryn Nester och Tyler Robinson till höger.

Dna-beviset som fanns på det gevär som hittades i anslutning till att högerprofilen Charlie Kirk sköts förra året kan ifrågasättas av åtalade Tyler Robinsons advokater. Det skriver AP.

En analytiker från FBI vittnade under den pågående rättsprocessen om vilka metoder hon använde för att analysera geväret, som hittades inlindat i en handduk.

– Hon kan inte knyta Robinson till de ifrågasatta dna-spåren, säger försvarsadvokaten Michael Burt.

Biträdande åklagaren Ryan McBride menar att tillförlitligheten skulle kunna testas om ärendet gick till åtal, skriver New York Times.