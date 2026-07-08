Dna-bevis på gevär kan ifrågasättas: ”Matchar inte”
Dna-beviset som fanns på det gevär som hittades i anslutning till att högerprofilen Charlie Kirk sköts förra året kan ifrågasättas av åtalade Tyler Robinsons advokater. Det skriver AP.
En analytiker från FBI vittnade under den pågående rättsprocessen om vilka metoder hon använde för att analysera geväret, som hittades inlindat i en handduk.
– Hon kan inte knyta Robinson till de ifrågasatta dna-spåren, säger försvarsadvokaten Michael Burt.
Biträdande åklagaren Ryan McBride menar att tillförlitligheten skulle kunna testas om ärendet gick till åtal, skriver New York Times.
Mordet på Charlie Kirk—det gäller saken
- Den konservative debattören Charlie Kirk sköts ihjäl under ett framträdande utanför Salt Lake City den 10 september 2025.
- 22-årige Tyler Robinson greps två dagar senare misstänkt för mordet.
- Bevisningen mot Robinson inkluderar dna-spår på mordvapnet, övervakningsfilmer och erkännande i meddelanden till rumskamraten.
- Motivet är oklart, men åklagare hänvisar till Robinsons kritik mot Kirks åsikter och meddelanden om att han fått nog av ”hat”.
- Rättsprocessen pågår och åklagaren yrkar på dödsstraff.
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