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Illustrationsbild. (TT)
Opinion

”Att tvångsomhänderta barn ska kräva legitimation”

Av Joel Malmén
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Det behövs en legitimation för socionomer som tar beslut om att tvångsomhänderta barn, skriver Akademikerförbundet SSR på DN Debatt.

Att utöva samhällets yttersta makt över barn och familjer kräver svåra juridiska, sociala och etiska avvägningar. Det får inte bli fel – men ändå händer det att det blir det, fortsätter de.

”Legitimation innebär att samhället ställer tydliga krav på den som utövar ett yrke. Den säkerställer att yrkesutövaren har den utbildning och kompetens som krävs, ett personligt yrkesansvar och står under individuell tillsyn.”

Akademikerförbundet SSR: ”Socionomer som tvångsomhändertar barn måste ha legitimation”
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Om debattörerna

Heike Erkers, ordförande, Akademikerförbundet SSR
Monica Engström, socialrättsjurist, Akademikerförbundet SSR

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Omhändertaganden av barn enligt LVU
bakgrund · www.socialstyrelsen.se
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