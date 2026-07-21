”Att tvångsomhänderta barn ska kräva legitimation”

Det behövs en legitimation för socionomer som tar beslut om att tvångsomhänderta barn, skriver Akademikerförbundet SSR på DN Debatt.

Att utöva samhällets yttersta makt över barn och familjer kräver svåra juridiska, sociala och etiska avvägningar. Det får inte bli fel – men ändå händer det att det blir det, fortsätter de.

”Legitimation innebär att samhället ställer tydliga krav på den som utövar ett yrke. Den säkerställer att yrkesutövaren har den utbildning och kompetens som krävs, ett personligt yrkesansvar och står under individuell tillsyn.”