Åtta åtalas för planer på dåd mot Trumps UFC-fajt
Åtta män åtalas i USA misstänkta för att ha planerat en attack mot den UFC-gala som hölls utanför Vita huset i samband med Donald Trumps 80-årsdag i mitten av juni. Det rapporterar flera medier.
Några dagar senare meddelade FBI att man avvärjt en ”potentiell attack” mot evenemanget, där drygt 4 000 personer befann sig i publiken.
Planerna på en attack ska enligt åtalet ha börjat i maj. Männen ska då ha börjat samla på sig pengar, vapen, ammunition, sprängämnen, skyddsvästar och drönare. En av de åtalade ska ha erkänt att gruppen planerat att attackera byggnader i närheten med explosiva drönare och sedan skjuta de flyende besökarna.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen