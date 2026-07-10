Åtta åtalas för planer på dåd mot Trumps UFC-fajt

Åtta män åtalas i USA misstänkta för att ha planerat en attack mot den UFC-gala som hölls utanför Vita huset i samband med Donald Trumps 80-årsdag i mitten av juni. Det rapporterar flera medier.

Några dagar senare meddelade FBI att man avvärjt en ”potentiell attack” mot evenemanget, där drygt 4 000 personer befann sig i publiken.

Planerna på en attack ska enligt åtalet ha börjat i maj. Männen ska då ha börjat samla på sig pengar, vapen, ammunition, sprängämnen, skyddsvästar och drönare. En av de åtalade ska ha erkänt att gruppen planerat att attackera byggnader i närheten med explosiva drönare och sedan skjuta de flyende besökarna.