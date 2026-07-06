Trump drog tillbaka beslut om evakuering – trots oväder

Donald Trump var den som tog beslutet att fortsätta med firandet av 4 juli trots kraftigt oväder, skriver han på Truth Social.

”När jag hörde att det ställdes in upphävde jag omedelbart beslutet och väntade ett tag på att folk skulle komma tillbaka”, skriver han.

Samtidigt hade ”alla inblandade enheter” rekommenderat att ställa in festligheterna helt på grund av stormen, säger en högt uppsatt tjänsteman i Vita huset, till Washington Post.

Planeringen av firandet har därefter mötts av kritik för att inte ha varit tillräckligt förberedd för varken värme eller storm.

När området evakuerades var det många som vägrade lämna eftersom de köat i flera timmar i värmen. Det ska också ha varit svårt att veta hur alla skulle ta sig ut, enligt Washington Post. Uppskattningsvis var 375 000 personer på plats innan evakueringen, skriver Trump.